Participation à la session de printemps d’Atlantic Council : après le sommet annuel à Berlin, Macky Sall à Washington

Après avoir participé au Sommet annuel de Global Solutions Initiative à Berlin, le président Macky Sall est arrivé hier à Washington pour prendre part à la session de printemps d’Atlantic Council.



Atlantic Council, l’un des plus grands think tanks américains, fondé en 1961 et basé à Washington D.C., se consacre à l’analyse prospective des défis stratégiques majeurs tels que la paix, la sécurité, l’économie, la finance, l’énergie, la technologie, l’environnement (notamment le climat), la cybersécurité, la défense, la diplomatie et la gouvernance mondiale.



Il rassemble d’éminentes personnalités issues de divers horizons : politique, économique, officiers supérieurs à la retraite, dirigeants de grandes multinationales, leaders d’organisations internationales et de la société civile. Soutenu par des experts de renom, Atlantic Council publie des rapports d’analyse, organise des conférences de haut niveau et conseille les décideurs politiques.



Considéré comme l’un des think tanks les plus influents aux États-Unis, en particulier en matière de politique étrangère, Atlantic Council compte Macky Sall parmi les membres de son Conseil consultatif international, aux côtés d’autres leaders tels que José María Aznar, ancien président du gouvernement espagnol, Carl Bildt, ancien Premier ministre de Suède, et le président-directeur général de la firme pharmaceutique multinationale américaine Pfizer.



Cette session de printemps abordera, entre autres, des sujets cruciaux liés aux conflits et tensions géopolitiques internationaux, ainsi qu’aux conséquences potentielles d’un retour au pouvoir du président Trump, notamment en ce qui concerne la guerre commerciale et son impact sur l’Afrique. L’avenir de l’AGOA (African Growth and Opportunity Act) et du MCA (Millennium Challenge Account), deux initiatives américaines majeures de soutien à l’Afrique, pourrait être compromis par la nouvelle politique de l’administration Trump.