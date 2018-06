Parrainage électoral, Awa Ndiaye invite les candidats à respecter les données personnelles

La présidente de la CDP veille au grain pour éviter tout dérapage lié aux données personnelles concernant la loi sur le parrainage électoral. Awa Ndiaye compte ainsi veiller au respect des droits de tout un chacun. Elle l’a fait savoir lors d’un séminaire de formation à l’intention de la presse. Selon elle, la mission de la CDP est de prévenir, d’informer, et de sensibiliser les candidats qui vont aller chercher et collecter les signatures pour qu’ils soient au fait de la loi sur les données personnelles. Un devoir d’information pour mettre en œuvre ici et maintenant les bonnes pratiques.

« Les candidats vont collecter des données personnelles de citoyens sénégalais. Nous allons également informer les citoyens sénégalais que la collecte des données est encadrée par la loi et qu’ils ont le droit de regarder de près ce qu’on collecte, qui collecte et à quelle fin il va l’utiliser », avance t-elle.