Pape Abdou Cissé (Olympiakos) : « On a toujours la confiance du coach. Ceux qui évoluent en défense ont fait leurs preuves ».

Titulaire indiscutable à Olympiakos, une ombre en équipe nationale. Pape Abdou Cissé, avait obtenu sa première titularisation en Lion samedi 13 octobre 2018, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 contre le Soudan (3-0). L'ancien défenseur de AS Pikine raconte son rôle de remplaçant au sein des Lions et ses ambitions pendant la CAN en Egypte.