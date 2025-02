Panne de radiothérapie à l’hôpital Dalal Diam : Le SAMES alerte sur la faiblesse du système de santé et les risques pour les patients

Le problème de panne de l'appareil de radiothérapie à l’hôpital Dalal Diam a provoqué de vives inquiétudes, tant chez les patients que chez le personnel médical.

Le SAMES, représenté par ses membres, a exprimé son regret face à cette situation, soulignant que le manque d'équipement de qualité et de maintenance adéquate constituent une faiblesse majeure du système de santé sénégalais. Selon le Dr Demba Ndour, secrétaire général du SAMES, la situation affecte gravement la capacité des praticiens à traiter efficacement les patients, malgré leur expertise, et appelle l'État à prendre ses responsabilités pour éviter que ces pannes ne deviennent une habitude.



Cette panne met en lumière les défis d’infrastructure et d’équipement que connaît le secteur de la santé, avec seulement deux appareils de radiothérapie fonctionnels pour tout le pays. L'appareil de l’hôpital Cheikhoul Khadim à Touba est actuellement le seul en fonctionnement, mais il ne suffit pas à couvrir tous les besoins des patients, exacerbant ainsi la souffrance de ceux qui attendent des traitements vitaux. Le SAMES exige des actions concrètes de la part des autorités pour améliorer la maintenance et l’approvisionnement en équipements médicaux essentiels.



Le Dr Demba Ndour a également souligné que cette situation ne touche pas seulement les patients, mais aussi les professionnels de santé qui se retrouvent démunis face à l’inefficacité du système. Il appelle à une intervention urgente de l’État afin de mettre en place des solutions pérennes pour garantir un accès aux soins de qualité pour tous les citoyens.