Palais de justice de Dakar : Moustapha Diakhaté face au procureur ce lundi

L’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar est actuellement déféré au parquet du tribunal de Dakar, selon son avocat Me Elhadj Diouf.



Après 48 h de garde à vue, Moustapha Diakhaté fera face au procureur pour être entendu sur les faits qui lui ont valu une convocation à la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc).



L’ancien député et ex-membre de l’APR est poursuivi pour « insulte commise par le biais d’un système informatique », « manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique » et « troubles politiques graves ».