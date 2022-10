POUT, la future Smart City du Sénégal ?

L’ambition de l’Etat, dans l’acte 3 de la décentralisation, pose un cadre de développement et de promotion de territoires viables et durables. Les limites techniques et financières de l’acte 3 faisant, il est attendu du privé national et particulièrement des citoyens une implication dans la construction de pôles régionaux. Une construction qui débute par une identification des potentialités économiques, culturelles, touristiques, agricoles… C’est le kaléidoscope que nous offre la Ville de Pout qui, à tous égards, est le futur du pays de par sa position stratégique.



À tous points de vue, Pout présente un avantage pour le milieu des affaires et la mobilité urbaine puisqu’étant niché dans le grenier économique du Sénégal, partagée entre Dakar et Thiés, Diamnadio, Aibd, Kayar, Mbour, Zone des Niayes :

Distance POUT - Dakar plateau 53 km en max 45 mn;

Pout - Pôle Urbain Diameniadio 13 km en 18mn;

Pout - Thies 13 km;

Pout - Aibd : 11km 15mn;

Pout - Kayar : 22km.



Ville de brassage culturel avec une présence majoritairement serère mêlée de wolof, peulh et mandingue, Pout présente des potentialités agricoles énormes avec un sol fertile propice au développement de plusieurs chaines de fruits et légumes, sans oublier l’élevage qui prend une nouvelle dynamique dans la zone.

Sa proximité avec les cités religieuses telles que Tivaouane ou Ndiassane fait de Pout une escale privilégié des fidèles tidianes lors des événements religieux.

La rurbanisation, c’est à dire ce mixture de ruralité et d’urbanité, est une potentialité géographique pour Pout car c’est le terrain propice à la dynamique de production et de commercialisation des produits agricoles, plus particulièrement les fruits et légumes. L’activité agricole est alimentée surtout en potentiel hydraulique grâce à la position de la Ville bordée au Nord par le Lac Tamna situé à 10 km et le lac Mbawane situé à 18 Km.



La dynamique industrialisante, une réalité.



Pout regorge également d’importantes d’industries notamment extractives créant des niches fiscales et pourvoyeurs d’emplois.

Il compte principalement 4 industries:

- Sismar qui est une usine de production de matériels et équipements agricoles/ structures portantes en aciers.



- Dangote, l'une des plus grandes cimenteries de la sous region.



- SEEMAP pour l'agropastoral et l'hydraulique. SEEMAP industries commercialise des milliers de poussins sur le marché national et international.



- Miname Exports agro-alimentaire qui évolue dans l'exportation de fruits et légume avec d'excellentes productions de gombos, aubergines, haricots vert, mangues, de papayes, de citrons ...



Pout, smart City et Ville d’avenir ?



Pout est entourée par deux forêts classées. Une forêt de 11.000 hectares qui appartient à la région de Thiès et une autre de 8000 hectares, dont 4000 hectares sont sur le territoire communal. Cette situation est un atout favorable pour préservation de la biodiversité surtout dans un contexte de réchauffement climatique et de perturbations des schémas pluviométriques.



Pour préserver l’écosystème et par ricochet la biodiversité, la municipalité devrait promouvoir un plan vert à travers des opérations de reboisement et la création de parcours et de parc naturel urbains.



Le phénomène d'urbanisation revêt de plus en plus des proportions de nature à retenir davantage l'attention des pouvoirs publics. La commune de Pout n'est pas en reste. Elle connait une augmentation régulière du nombre de ses habitants. Cela a eu pour corollaire une extension constante de l'aire "urbaine" laquelle mord chaque jour davantage sur le voisinage semi-rural. De ce fait, les communautes villageoises limitrophes (Sañafil, Léllo, Yadé, Gaap, Tougouni, Palal...) sont assaillies en permanence par le fait urbain.

Du fait de l'influence de la ville, des mutations irréversibles sont en train de se produire en zone périphérique, et s'accentueront encore plus avec le developpement urbain de POUT.



L’Etat et les collectivités territoriales doivent être prêts à assumer pleinement ces défis surtout en misant sur un système éducatif de qualité, des formations techniques et professionnelles appropriées pour former les futures élites qui vont porter ce projet ambitieux de Pôle Urbain.



La commune de Pout devrait également avoir un poste de police pour suppléer la gendarmerie afin de se parer eux éventuels conflits et délinquance dû à l’augmentation démographique et aux activités économiques.



Idrissa Fall Cissé

Membre Délégation Nationale Awalé