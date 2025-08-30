Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! »

C’est une période de visite et de prières en prélude du Gamou 2025 célébré au Sénégal et partout dans le monde. Comme l’a fait le président Bassirou Diomaye Faye et le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, le chef du gouvernement s’est également rendu ce samedi chez les Niassène, à Médina Baye.



À Kaolack, le premier ministre Ousmane Sonko accompagné d’une délégation gouvernementale, a délivré son message au guide religieux et représentant de Cheikh Al Islam Baye Niass, à Kaolack. Cheikh Mahi Niass qui a accueilli Ousmane Sonko dans sa résidence, a bien écouté le message dans lequel, le politique, le social et le religieux ont été les plus détaillés.







Le Premier ministre qui a d’emblée, appelé le Khalife à prier pour le Sénégal, a par ailleurs exprimé la volonté du gouvernement du Sénégal de réussir le redressement du pays afin de le mettre enfin sur la voie de l’émergence. « Nous savons tous que nous avons hérité d’un pays qui a été presque à terre non seulement dans le domaine des finances, mais aussi dans les comportements et valeurs. Vous en tant que personne morale et un vénéré guide, nous ne pouvons que vous implorer à prier pour le Sénégal car, nous en avons besoin », a déclaré Ousmane Sonko devant Cheikh Mahi Niass.







Cette occasion dans la ville sainte de Médina Baye a aussi été saisie par le premier ministre pour inviter les Sénégalais au sursaut national : « nous avons un défi national à relever. Si nous nous engageons sur cette voie que nous avons tracée, nous allons réussir d’ici 3 ans à redresser le Sénégal et le mettre sur la voie du développement », a rassuré le chef du gouvernement.

