Orefonde (Matam) : De nouvelles manifestations éclatent contre l’arrestation de jeunes militants de Farba Ngom

Suite à l’interpellation par les forces de l’ordre de jeunes manifestants s’opposant à la levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom, la tension reste vive. Hier encore, à Orefonde, dans l’arrondissement d’Agnam Civol, des jeunes ont mis le feu dans les rues pour exiger la libération de leurs camarades.



Rappelons que trois jeunes ont été interpellés et ont comparu devant le tribunal de grande instance de Matam. Ils sont poursuivis pour manifestation non autorisée, violences, rassemblement illicite et entrave à la circulation publique.