Opération de sécurisation à Ziguinchor : la police ferme les bars et boîtes de nuit non conformes

Plusieurs bars et boîtes de nuit de la ville de Ziguinchor ont été fermés ce samedi lors d’une opération surprise menée par les forces de l’ordre. Une descente inopinée qui s’inscrit dans un vaste plan de régularisation des établissements de nuit accueillant du public.



D’après les informations recueillies, cette initiative vise à renforcer le contrôle des lieux de divertissement nocturne, souvent épinglés pour des manquements aux normes en matière de sécurité, d’hygiène ou de licences d’exploitation.



Les autorités locales affirment vouloir assainir ce secteur jugé trop laxiste, en veillant au strict respect de la réglementation. Les établissements fermés resteront inaccessibles jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, une réouverture reste possible pour ceux qui se mettront rapidement en conformité après inspection.



Cette mesure vise à garantir non seulement la sécurité des clients, mais aussi la tranquillité des riverains, régulièrement confrontés à des nuisances liées à l’activité de certains établissements.