Officiel : Hervé Renard annonce sa démission de la sélection Marocaine

Sélectionneur du Maroc depuis février 2016, Hervé Renard (50 ans) a pris la décision de quitter son poste. C'est par le biais d'un tweet que le Français a officialisé son changement de statut.



Renard a, en effet, publié un communiqué, dans lequel le mot “démission” n’est jamais utilisé, mais où il annonce “clore ce long et beau chapitre de ma vie, non sans une certaine émotion et tristesse”. Une décision, “prise bien avant la CAN 2019″, apprend-t-on.



Malgré une phase de poule réussie durant la compétition, avec 3 victoires en 3 matches, l'échec surprise face au Bénin en huitièmes de finale de la CAN, a laissé des traces...