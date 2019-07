Nwankwo Kanu : "L'Égypte va souffrir en huitièmes de finale..."

L’ancien attaquant du Nigeria et d’Arsenal, Nwankwo Kanu, estime que les Pharaons auront du mal à se qualifier pour les huitièmes de finale s’ils continuent à jouer avec ce genre de performance.



« L’Ouganda a totalement dominé la première période, mais quand vous manquez une occasion contre une équipe comme l’Égypte, vous devez savoir que vous ferez face à des problèmes, a déclaré Kanu à TimeSports. Le milieu de terrain était contrôlé par les joueurs ougandais en première période, et les joueurs égyptiens n’attendaient aucune performance particulière de Mohamed Salah et Mahmoud Trezeguet. Si l’Égypte continue avec cette performance à la fin du tournoi, ils auront du mal », a-t-il déclaré dans les colonnes de Afriquesports.