Non-paiement des indemnités du Bac 2024 et retards persistants des allocations familiales : Les syndicats du G7 Kaolack menacent de durcir la lutte syndicale...

Dans un communiqué rendu public, les syndicats regroupés au sein du G7 de Kaolack ont dénoncé le non-paiement des indemnités de surveillance du Baccalauréat 2024. « Les enseignants ont accompli leurs missions avec professionnalisme et dévouement, mais ils se retrouvent une fois de plus confrontés à des retards inexplicables et à un mépris manifeste de leurs droits », ont-ils déclaré.



À cela s’ajoutent les retards persistants dans le paiement des allocations familiales, qui causent de nombreux désagréments pour les enseignants. Les syndicats du G7 Kaolack exigent « le paiement immédiat et sans condition de leurs indemnités, un calendrier clair et respecté pour le versement des allocations familiales, ainsi que l’arrêt définitif de ces retards injustifiés ».



« Nous mettons en garde les autorités contre les conséquences d’un silence ou d’une inertie face à ces revendications légitimes. Si des mesures urgentes ne sont pas prises, les syndicats du G7 n’hésiteront pas à durcir la lutte syndicale dans les semaines à venir », ont-ils ajouté. Ils ont également réaffirmé leur détermination à défendre les intérêts des enseignants et à préserver la qualité du système éducatif sénégalais.