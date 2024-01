Mouvement d'humeur dans le secteur de la boulangerie : L'association des boulangers de Kaolack compte suivre le mot d’ordre de grève en mi-janvier

"Constatant le mutisme des autorités face à nos revendications et conscients de la souffrance de la population due à la hausse des prix généralisés, et pleinement conscients que le ministère des Finances peut régler définitivement le problème de la TVA sur les factures d’électricité en une semaine, et déplorant l’incapacité de l’État à assurer la survie de notre secteur avec la non-application des décrets et arrêtés, nos organisations appellent tous leurs membres à se préparer à observer des arrêts de production de pain répétitifs durant les mois de janvier et février 2024", avait déclaré le président de la Fnbs (Fédération nationale des boulangers du Sénégal), Amadou Gaye, annonçant ainsi la grève dans les prochains jours.