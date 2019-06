Moussa Wagué (Baça) : « Nous sommes prêts à relever le défi à la CAN »

Face à la Tanzanie, puis l’Algérie et enfin le Kenya, le Sénégal ne se fait pas trop d'illusions, mais se prépare malgré tout à relever le défi de ce groupe C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Moussa Wagué a indiqué que toute l’équipe est prête à relever le défi en Égypte...