Moscou : Six jeunes marocains arrêtés par la police russe pour «immigration clandestine »

« Le Témoin » est en mesure de vous révéler que beaucoup sénégalais se disant 12e Gaindé sont actuellement en Russie. Après le Mondial, la plupart d’entre eux comptent rester en Russie. En tout cas, le pays de Poutine n’est comme l’Italie, l’Espagne ou la France où la police est plus tolérante vis-à-à des Sans-papiers. En Russie, tout clandestin qui tombe dans les filets de la police russe, est systématique arrêté, emprisonné et expulsé. Donc pas de laxisme ou de diplomatie avec les étrangers en situation irrégulière. La preuve, les policiers russes ont arrêté six jeunes Marocains qui ont réussi à fouler le territoire russe de manière illégale en passant par la Biélorussie. Ils auraient planifié de s’installer en Russie en profitant du contexte de la Coupe du monde et de la présence en grand nombre des supporters venus de tous les coins de la planète. Erreur de calcul, la police a confisqué aux clandestins leurs fausses cartes d’identité en attendant que la justice ordonne leur expulsion. Un signal très fort aux Sénégalais ! D’ailleurs, les autorités russes ont fait circuler un communiqué à l’adresse de tous les supporters étrangers les avertissant de quitter le territoire russe dans un délai de 10 jours après la fin de la Coupe du monde sous la menace le cas échéant d’arrestation pour « immigration clandestine et de violation des lois russes »