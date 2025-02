Mon cher Président, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Trump menace le développement de nos territoires !( Par Mame Aissatou Mbaye SY )

Cher Président, aujourd’hui, plus que jamais, notre développement doit êtreendogène. Un développement pensé par et pour nous sénégalaiseset sénégalais. Un développement centré sur nos territoires et leurs opportunités. Parce que le développement du Sénégal se fera avec nos territoires ounesefera point. Nous devons travailler sur et pour notre souveraineté. VotrevisionSénégal 2050 va dans ce sens, et vous avez raison.



M. Le Président, Trump, depuis sa maison toute blanche, a “décidé” de mettreau rouge toutes dynamiques de développement des territoires sénégalaisfinancé par l’argent américain. Un simple jeu d’additions de tous les projetset autres financements USAID au Sénégal aurait débouché à l’ahurissement. Dans le monde on parle d’un budget annuel de plus de 60 milliards de dollars, issus des citoyens américains.



Cependant, M. Le Président, le côté positif que j’accorde à cette menacedeTrump, c’est qu’il doit nous secouer, nous réveiller et nous pousser ànousrecentrer sur nos opportunités endogènes de développement. Cette décisionde Trump d’arrêter toute activité financée par l’argent américain pendant 90jours a provoqué un arrêt cardiaque des projets financés par l’USAID. Et, malheureusement les massages cardiaques ne se feront que dans le sensdel’intérêt du citoyen américain, au nom de son MAGA, Make AmericaGreat Again...ou de son America first...



M. Le Président, à travers cette menace, Trump a mis en avant son “Americafirst”. Nous aussi devons penser et agir en mode “Senegal first” et même“Africa first”. Nous affranchir des modèles de développement qui renseignent en premier les indicateurs de performance des congrès et non nos indicateursde développement humain ou nos réelles urgences de développement ! Cher Président, nos territoires ne peuvent plus continuer à compter sur l’argent descitoyens américains pour se développer. Notre gouvernance territorialeet notre développement local de devraient pas vivre selon les humourset humeurs de Trump. On parle de développement humain. C’est trop sérieux.



Cher Président, nos territoires, nos filières et chaînes de valeurs, nos capitauxterritoriaux, nos experts peuvent constituer des réponses retentissantes àlamenace de Trump. La bonne lecture à avoir de ce “Break” serait de foncer vers cette rupture tant clamée, avec audace et actions concrètes pour nosjeunes, femmes, communautés et territoires. M. Le Président, aidez-nousàrenforcer les capacités de nos collectivités territoriales pour qu’avec leurscommunautés, elles puissent attirer les fonds américains, non pas par lescanaux du développement ou de l’aide mais par ceux de l’investissement. Cher Président, son excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Trump



nous a menacé. Sa menace, un jour ou l’autre, dépassera 90 jours et seramise en exécution pour de bon. Sa menace, un jour ou l’autre, mettra unréel frein à l’envol économique et social des collectivités territorialeset communautés sénégalaises. Alors que, sans tout de même vivre en autarcie, ces projets et programmes financés par l’argent américain pouvaient bienêtrelogés dans nos ministères avec d’autres mécanismes de financement innovant mais surtout endogène et en co-construction avec tous les acteurs nationaux. C’est bien possible! Tout est question de créativité, d’ouverture d’esprit, debonne gouvernance et de priorité.



M. Le Président, Trump nous a menacé, mais cette menace devrait nousouvrir les yeux. Profitons-en pour poursuivre notre “Ndeup National” audelàdu PROJET, d’un slogan, d’une vision, d’une déclaration de politique générale, d’un CAMP, d’une politique sur la digitalisation. Profitons-en surtout pour impulser et accompagner l’envol économique de nos territoires. Ledéveloppement du Sénégal se fera à partir de ses territoires ou ne seferapoint.



M. Le Président, profitons de cette menace de Trump, pour recentrer nospriorités sur nos territoires ou pôles territoires. Sautons le pas. Osons. Avançons. Allons dans les actions concrètes et osons prendre le viraged’unerupture réelle pour un envol économique digne et durable. Renforçonsleleadership de nos élus locaux pour une diplomatie de nos territoiresàl’international et conscientisons davantage nos citoyens pour sécuriser lesprocessus participatifs, encourager les initiatives d’entreprenariat social et économique. Encadrons les projets de territoire pour y ancrer des pratiquessaines de Gouvernance Territoriale marquées du sceau du Jub, Jubaal, Jubanti.



M. Le Président, valorisons nos territoires pour qu’ils soient attractifs àleurspropres occupants. Le spectacle triste et désolant de l’assaut des BAOSnousrappelle les milliers de pertes en vies humaines de jeunes sénégalaiset sénégalaises, coincées dans les océans. Cette menace de Trump devracher Président, nous pousser à une nouvelle posture de développement pour notredignité. Nous pousser vers un questionnement profond et douloureux. Aujourd’hui c’est l’argent des américains, demain ça peut être l’argent desallemands ou celui des français, ou même, celui des deux réunis. M. LePrésident, sans rien vous apprendre, c’est dans les situations de crises quenaissent les solutions adaptées et durables. Il est temps d’agir. Agissons...



Mame Aissatou MbayeSY



Géographe-Aménagiste de Territoires