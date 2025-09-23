Modernisation agricole en Chine : De la technologie de drones à l'agriculture intelligente


Modernisation agricole en Chine : De la technologie de drones à l'agriculture intelligente

L'agriculture intelligente connaît un développement sans précédent en Chine. Des entreprises investissent dans la recherche et développement pour proposer des technologies multifonctions à des coûts accessibles. Une entreprise, basée à Guangzhou, chef-lieu de la province du Guangdong, fait figure de pionnière dans la fabrication des engins agricoles intelligents. Découverte.

 

Une ferme verdoyante s'étend au flanc d'un pic montagneux dans une banlieue de Guangzhou, chef-lieu de la province du Guangdong. Un vent léger caresse les plants de riz verdoyants. Des machines agricoles sont disposées de part et d'autre dans la ferme. Des travailleurs essaimés dans la rizière s'adonnent à toutes sortes d'activités. Les uns s'activent à rendre fonctionnel un réseau d'irrigation automatisé de la ferme. Des camionnettes transportent du matériel d'un point à un autre de la ferme. Dans un angle, un bâtiment construit avec des conteneurs est visible par sa couleur blanche. Nous sommes dans la ferme expérimentale d'une entreprise avant-gardiste dans les technologies de drones.

Travail agraire automatisé

En visitant cette ferme expérimentale en cette matinée du mois de juin, l'on se croirait dans un décor de science-fiction tant la technologie s'est imposée dans toutes les tâches agricoles. Les labours, les semences, l'irrigation, la pulvérisation des engrais et des insecticides sont exclusivement pris en charge par les machines agricoles intelligentes depuis quelques années. Des drones de différentes tailles assurent la pulvérisation de l'engrais et des insecticides. Un système automatisé d'irrigation apporte la quantité d'eau nécessaire à la rizière dans tous ses recoins. De nouvelles machines agricoles multifonctions assurent plusieurs tâches comme le sarclage, le labour ou encore la pulvérisation d'insecticides. Le personnel agricole se contente uniquement de contrôler l'ensemble des activités de la ferme avec de simples téléphones portables et à partir d'une salle de contrôle.


 

Des entreprises dans le secteur de l'agriculture intelligente proposent une panoplie de produits à des coûts accessibles qui comprennent des drones agricoles, des véhicules terrestres sans pilote, des drones de télédétection, des consoles de pilotage automatique et des systèmes de fertilisation intelligents. Avec une méthode et une démarche de qualité, le secteur de l'agriculture intelligente chinois est en train d'écrire l'histoire en lettres d'or. Le responsable technique de XAG, Liu Guangzhen, explique que l'entreprise ambitionne de faciliter le travail agraire, à la limite lui donner une dimension ludique. « À l'heure actuelle, notre véhicule aérien sans pilote agricole peut répondre à quatre fonctions principales de pulvérisation et d'épandage, d'enquête aérienne et de transport. Sa charge maximale peut aller jusqu'à 80 kilogrammes et la vitesse la plus rapide peut atteindre 13,8 mètres par seconde », détaille M. Liu.


 

Innover au quotidien

 

Les entreprises chinoises, grâce à leurs activités de R&D innovantes, ont rendu les coûts de leurs produits plus accessibles. Par exemple, les drones agricoles utilisent désormais des matériaux en fibre de carbone qui allègent la structure, augmentent la charge utile et réduisent les coûts, permettant ainsi une production de masse plus importante.

 

La réputation de la technologie chinoise sur l'agriculture intelligente est établie dans les quatre coins du monde. Que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie, son expertise et sa technologie sont très bien appréciées. « L'Afrique du Sud est un pays très agricole et très développé, et puis les conditions économiques sont également bonnes. Il y a beaucoup de fermes sud-africaines qui s'intéressent à nos produits, et nous avons également développé de très bons partenaires pour la distribution locale », confie le responsable de cette entreprise.

 

La modernisation de l'agriculture en Chine est inhérente au processus de modernisation à la chinoise. Comme l'a souligné le président chinois Xi Jinping, lors de la Fête des moissons en 2025, il faut maintenir la priorité au développement de l'agriculture et des zones rurales. Pour lui, il est impératif de perfectionner les politiques visant à renforcer l'agriculture, à favoriser les agriculteurs et à accroître leurs revenus.

 

De ce fait, il importe de renforcer le soutien technologique et l'équipement agricoles, d'œuvrer à l'amélioration de la capacité globale de production agricole, de promouvoir l'emploi et l'augmentation des revenus des agriculteurs. En un mot, la revitalisation rurale doit être consolidée à tous les niveaux. De nombreuses entreprises chinoises ont bien compris l'importance de l'agriculture et investissent conséquemment dans son développement.


Karim Badolo

 

Mardi 23 Septembre 2025
