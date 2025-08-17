Mobilisation des impôts directs : l’État empoche 913,9 milliards de francs au 2e trimestre 2025

Dans son rapport d’exécution budgétaire du 2e trimestre 2025, le ministère des Finances et du Budget a révélé une forte performance dans la mobilisation des impôts directs. Ces derniers ont atteint 913,9 milliards de francs CFA au cours du premier semestre 2025, pour un objectif annuel de 1 515,1 milliards, soit un taux de réalisation de 60,3 %.
Une progression notable des impôts directs
Comparé au premier semestre 2024, les impôts directs ont enregistré une progression de 115,6 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 14,5 %. Cette performance est attribuée à la bonne tenue des impôts suivants :
Impôt sur les sociétés : 392,3 milliards de francs CFA recouvrés, soit un taux de réalisation de 85,9 % par rapport à l'objectif.
Impôt sur le revenu : 410,2 milliards de francs CFA collectés, soit un taux de recouvrement de 45,7 %.
Contribution forfaitaire : 27,4 milliards de francs CFA, avec un taux de réalisation de 51,7 %.
Impôt sur les valeurs mobilières (IRVM/IRCM) : 79,1 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 86,2 %.
