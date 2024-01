L'honorable députée, Fanta Sall, vient de répondre favorablement à une vieille préoccupation de la population du village de Taïba Thialène, dans la commune de Missirah Wadène( Koungheul).



En effet, elle a offert ce week-end trois mini-forages aux habitants de Taïba Thialène. La cérémonie de réception de ces infrastructures a été paraphée en présence de l'honorable député permettant ainsi aux populations d'avoir accès à l'eau potable.



Selon le chef de village, " ces mini-forages viennent ôter une grosse épine du pied des habitants de ce village. Nous veillerons à l’entretien des ouvrages pour en assurer la pérennité", a-t-il rassuré. De leur côté, les jeunes et les femmes de Taïba Thialène ont tous salué cet élan de solidarité avant de décider de porter leur choix sur le candidat Amadou Bâ à la prochaine présidentielle, abandonnant ainsi leur décision jadis de ne pas voter pour le régime en place, compte tenu de leur vieille problématique qui a été désormais résolue. " Le village de Taïba Thialène dit "oui" à Amadou Bâ derrière l’honorable député Fanta Sall", a déclaré une bénéficiaire.



" J'interviens dans le domaine de l’éducation, l’appui en besoins fonctionnels dans les villages et quartiers périphériques comme l’eau, la construction de mosquées, l’hydraulique avec la réalisation des mini- forages, la protection sociale, l’appui des lieux de culte, le développement durable, les actions sociales", a réagi Fanta Sall. Avant de conclure que d'autres projets sont en cours en vue de mieux soulager le monde rural...Missirah Wadène: Fanta Sall offre 3 mini-forages aux populations de Taïba Thialène et décroche leur " Oui" en faveur de Amadou Bâ



