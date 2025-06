Miss Sciences 2025 : Les marraines cassent les codes, Guirassy appelle à une révolution éducative

La session 2025 du concours Miss Maths – Miss Sciences s'est transformée en une démonstration de courage, de clairvoyance et d'audace pédagogique. Devant un auditoire composé d'autorités, d'étudiants et de collaborateurs, Aïssatou Kane, lauréate du concours en 2011 et actuellement ingénieure chez Sonatel, a partagé avec émotion son propre parcours : « En 2011, j'étais introvertie et indécise, mais ce concours a transformé ma personnalité... Je suis actuellement la preuve tangible que l'excellence féminine en sciences peut mener loin. » Elle fait l'éloge d'un concours qu'elle considère essentiel dans un pays où les filières scientifiques sont encore peu fréquentées par les filles.



Cependant, au-delà des louanges, le Dr Arame Tall, une autre marraine de l'événement, a mis à mal les contraintes du système éducatif : « Il est nécessaire de supprimer la limite factice entre les filières littéraires et scientifiques... Un auteur peut éclairer un laboratoire, un mathématicien peut être à l'origine d'un roman. »







En réponse à cette allocution inspirante, le ministre Moustapha Mamba Guirassy n'a pas prononcé son discours. Il a opté pour l'écoute. Et passer à l'action. Il a transgressé le protocole en laissant s'exprimer les étudiants, plaidant pour « sortir des cérémonies érudites » afin de prêter l'oreille aux véritables enjeux : l'accès, les ressources, la liberté de sélection. Ces jeunes filles représentent l'avenir. Et elles soulèvent des interrogations que nos discours ne parviennent pas à résoudre. » Dans un appel pressant, il exhorte les marraines à se rapprocher des élèves : « Ils ont besoin de vous, pas seulement pour des discours, mais aussi pour des réponses concrètes. » Un instant exceptionnel de transparence pédagogique, qui préfigure une éventuelle révolution éducative, où les disciplines scientifiques, littéraires et les intérêts personnels se fusionnent pour construire un Sénégal audacieux et inclusif.