Migration et traite des personnes : La position ferme de l’union européenne et un nouveau projet en gestation

L’ambassadeur et chef de délégation de l’union européenne au Sénégal a participé à l’inauguration du nouveau siège de la direction de la police de l’air et des frontières (DPAF) de la police nationale ce vendredi 4 août 2023 à Dakar.



Selon Jean Pisani, qui faisait l’économie du programme gouvernance migration et développement, « l’initiative UE-OIM a permis à plus de 500 migrants de bénéficier d’accompagnement au retour, de prise en charge psychologique et de projet de réintégration économique, soit individuel soit communautaire ; le programme gouvernance migration et développement (GMD) qui a accompagné la mise en place de 14 bureau d’accueil d’orientation et de suivi (BAOS) et un quinzième qui est en cours d’installation à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass. Plus de 600 projets ont été financés pour les migrants de retour »



Cependant, l’ambassadeur s’est projeté vers d’autres programmes : « la mise en place d’un nouveau projet de lutte au Sénégal. Ce nouveau projet entamera sous peu son travail d’appui aux efforts sénégalais sous le nom de partenariat opérationnel de lutte contre le trafic de migrants, la traite des personnes, les trafics transfrontaliers et le terrorisme au Sénégal ».



Toutefois dans le processus de lutte contre la migration, l’union européenne au-delà des faits existants, renseigne que « Nous vivons une situation qui nous interpelle tous et nous rappelle à quel point il est important pour le Sénégal comme pour tous les pays du monde, de parvenir à gérer et encadrer ses flux migratoires. Nous nous devons d’agir ensemble, afin de développer les perspectives et opportunités pour la jeunesse, de renforcer les voies légales de migration, tout en luttant contre le fléau de la migration irrégulière » conclut l’ambassadeur.