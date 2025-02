Migrants: le président gambien appelle à ne pas rêver d'Europe comme "pays de cocagne"

Le président gambien Adama Barrow a appelé mardi les jeunes à ne pas rêver d'Europe comme "un pays de cocagne" en tentant d'émigrer, dans un discours pour les 60 ans de l'indépendance de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest.



De nombreux jeunes Gambiens cherchent à quitter leur pays en risquant leur vie à bord d'embarcations ou en passant dans le désert pour rejoindre clandestinement l'Europe.



"Trop de jeunes gens risquent la migration irrégulière", a affirmé M. Barrow mardi à Banjul, en présence de ses homologues sénégalais et bissau-guinéen dont les pays sont également touchés par l'émigration clandestine.



"Ne croyez pas les histoires que vous entendez à propos d'autres terres. Il n'y a pas de pays de cocagne. Nous vivons dans un monde de dur labeur et personne ne peut changer cette réalité", a-t-il poursuivi.



De nombreux migrants quittent les côtes de Gambie pour tenter d'atteindre l'Espagne par les Canaries.



Fin août, l'Espagne a signé avec Banjul des accords pour renforcer la coopération contre les passeurs de migrants illégaux vers l'Europe et en faveur d'une migration régulée, lors d'une tournée du Premier ministre espagnol.



En 2024, près de 47.000 personnes ont tenté de rejoindre l'Europe en prenant la mer depuis les côtes ouest-africaines jusqu'aux Canaries espagnoles, selon l'agence Frontex. Un nombre d'arrivées record en hausse de 18% par rapport à l'année précédente.



Plus de 10.400 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2024, selon l'ONG Caminando Fronteras.