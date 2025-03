Mesures annoncées par le gouvernement pour changer le quotidien des Sénégalais : "Chaque sacrifice ne serait pas de trop !" (Dr Souleymane Mbengue)

À la suite des mesures "fortes" prises par les autorités et annoncées lors du Conseil des ministres du mercredi 5 mars, dans le but d’améliorer les conditions de vie des Sénégalais, le président de l’URV LIGEEY Sénégal, le Docteur-Ingénieur Souleymane Mbengue, s’est exprimé dans un communiqué pour saluer ces initiatives, tout en rappelant leur urgence.



Parmi les mesures annoncées, on retrouve :

- L’urgence de finaliser le projet de loi relatif à l’autonomisation économique des femmes, compte tenu du rôle fondamental des femmes dans le développement économique et social du Sénégal ;

- L’encadrement et le financement des activités économiques des femmes, dans une dynamique soutenue de territorialisation du financement ;

- La mise en place d’un Pacte national de stabilité sociale, au plus tard le 1er mai 2025, avec pour objectif de parvenir à des décisions équilibrées répondant aux revendications syndicales et patronales, tout en tenant compte de la situation économique et financière du pays ;

- L’urgence d’examiner les voies et moyens d’accélérer l’apurement de la dette intérieure auditée ;

- L’évaluation du système de rémunération dans le secteur public et parapublic, afin d’évoluer vers un cadre plus juste et équitable ;

- La révision du mode d’intervention du Programme national de Bourses de Sécurité familiale ;

- La mise en œuvre de la seconde phase des mesures de réduction du coût de la vie, sans impact budgétaire ;

- Le programme rénové de construction de logements sociaux ;

- La relance des activités économiques, en particulier dans le secteur des bâtiments et travaux publics ;

- L’achèvement des anciens chantiers de construction d’écoles, d’universités et d’hôpitaux, ainsi que le démarrage de nouveaux chantiers ;

- L’organisation de rencontres avec le secteur privé, au mois d’avril 2025, autour des orientations stratégiques de l’Agenda et du portefeuille de projets du plan quinquennal 2025-2029.



Selon le Dr Mbengue, "Ces initiatives conséquentes témoignent de la volonté manifeste du régime en place d’œuvrer inlassablement pour changer positivement le quotidien des Sénégalais, qui placent tout leur espoir en vous." Il a ajouté : "Vu l’ampleur de cet espoir, l’échec n’a pas sa place dans votre gestion quotidienne du pays."



En conclusion, il a lancé cet appel : "Vu l’ampleur de cet espoir, chaque sacrifice ne serait pas de trop. Vu l’ampleur de cet espoir, le slogan Jub Jubal jubanti ne doit laisser planer aucun doute."