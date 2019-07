Mesure de prévention : Une ambulance médicalisée surveille les entraînements quotidiens des Lions au Caire

Les blouses blanches, qui sont coptées par la CAF, se déplacent avec un défibrillateur pour les premiers secours. « C’est une mesure de prévention. Le comité d’organisation de la CAN 2019 a adopté des mesures de sécurité dans les terrains d’entraînement et les sites d’hébergement des joueurs », a indiqué le Dr Abdourahmane Fédior.







L’objectif est de prévenir d’éventuels malaises cardiaques, pendant les séances d’entraînement des hommes de Aliou Cissé. Cette décision a été prise, après les nombreux problèmes de santé survenus sur les terrains de football ces dernières années.







« A l’entraînement, chaque équipe doit avoir à sa disposition une ambulance médicalisée. Il y a aussi un service médical de proximité dans les sites d’hébergement des équipes. C’est pour faciliter l’évacuation en cas d’urgence. C’est très important », a ajouté le médecin de l’équipe nationale.



L'équipe du Sénégal s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, après son succès (1-0), en huitième de finale, face à l'Ouganda, vendredi. Les Lions affronteront le Bénin, mercredi