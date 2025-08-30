Médina Baye - Ousmane Sonko sur les 800 milliards injectés par l'ancien régime dans l'assainissement : "Si cette somme y avait été injectée, je crois qu'il n'aurait plus d'inondations!"

À l'orée du Gamou marquant la célébration de la naissance du Prophète Muhammad (PSL), le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué ce samedi, une visite de courtoisie dans les cités religieuses de Médina Baye et de Léona Niassène, dans la commune de Kaolack.

Devant le Khalife, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, le PM a regretté les nombreux dégâts causés par les inondations dans la ville de Mbossé avant d'annoncer des mesures. ''Le problème de l'assainissement, seul l'État peut le résoudre et nous en sommes conscients [...]. L'ancien régime avait annoncé qu'ils ont injecté 800 milliards dans l'assainissement mais si cette somme y avait été injectée, je crois qu'il n'aurait plus d'inondations [...]. En tous cas, nous avons des projets et nous espérons que ça va réduire drastiquement les inondations à Kaolack."

Dans son discours, le Khalife de la Fayda, Cheikh Mahy Niass, a d'abord salué les efforts de l'État du Sénégal pour améliorer les conditions de vie des populations avant de prier pour que le plan de redressement économique initié par le gouvernement soit une réussite au grand bonheur des Sénégalais. '' Nous voulons un Sénégal de paix, un Sénégal prospère. Vous avez dit que vous avez un plan de développement, que le Tout Puissant fasse que ce plan soit une réussite totale. Vous êtes sur la voie donc nous ne pouvons que prier pour vous...''

Le Khalife de Médina Baye a terminé ses propos en formulant des prières pour Ousmane Sonko et sa délégation.