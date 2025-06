Médina Baye : L’Imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé distribue 700 béliers aux familles démunies à l’occasion de la Tabaski 2025

À l’occasion de la fête de la Tabaski (Aïd al-Adha), prévue le samedi 7 juin 2025, le guide spirituel de Médina Baye, l’Imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé, a une fois de plus témoigné de son engagement profond envers l’humanité en distribuant 700 béliers à des familles nécessiteuses. Ce geste noble réaffirme son attachement indéfectible à la solidarité sociale et à la compassion universelle.



Cheikh Tidiane Aliou Cissé est reconnu et respecté non seulement au Sénégal, mais aussi à travers le monde. Homme de Dieu et figure religieuse influente, sa portée spirituelle dépasse les frontières. Bien plus qu’un guide religieux, il est un véritable humanitaire, connu pour ses efforts inlassables en faveur des pauvres, des malades et des marginalisés, sans distinction d’origine ou de statut.



La distribution, qui a eu lieu à Médina Baye — centre international de la confrérie Tijaniyya — a permis à des centaines de familles de se préparer à la fête sacrée avec dignité et sérénité. En cette période marquée par des difficultés économiques et une hausse continue du prix des animaux de sacrifice, ce geste a été une source de soulagement immense pour les plus vulnérables.



Au-delà de cet acte annuel de générosité, l’Imam Cissé mène de nombreuses initiatives visant à promouvoir l’accès à l’éducation, aux soins de santé, au dialogue interreligieux et à la construction de la paix à travers le monde. Son exemple rappelle que le vrai leadership, ancré dans la foi, doit se traduire par le service, l’humilité et l’amour du prochain.







Alors que les musulmans commémorent la soumission du Prophète Ibrahim à la volonté divine, l’Imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé nous rappelle que l’esprit véritable de la Tabaski réside dans le don, le partage et le soutien aux plus démunis. Ses actions, plus que ses paroles, portent un message universel d’espoir, d’unité et de compassion.