Mbour : Mbaye Dione promet de défendre un projet de loi pour protéger le patrimoine mandingue



Ce samedi 20 septembre 2025, la communauté mandingue de Mbour a célébré la tradition du Kankourang, qui rythme tout le mois de septembre. Pour l'occasion, le député-maire Mbaye Dione, également secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès (AFP), a effectué une visite remarquée auprès des différentes entités de la communauté.



Accompagné d'une importante délégation de son parti, le parlementaire a été chaleureusement accueilli par les notables des "leuls" de Kouyamba, Dialma, Thioce Est, Sadio Kunda, Thioce Ouest, Santessou et Diodiou Cissé.



Des doléances et un engagement

Partout où la délégation est passée, les mêmes préoccupations ont été soulevées. Les notables ont dénoncé le manque de soutien logistique et financier de l'État pour l'organisation du Kankourang, considéré comme l'activité culturelle la plus importante de Mbour.



Ils ont aussi déploré l'octroi d'autorisations préfectorales pour l'ouverture de nouveaux "leuls" sans concertation. Cette pratique est jugée dangereuse, car elle fragilise l'unité de la communauté et banalise une tradition pourtant classée au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. En retour, les dignitaires et les ndioulis (enfants nouvellement circoncis) ont formulé des prières de réussite et de bénédiction pour leurs hôtes.



Interrogé par Dakaractu Mbour, Mbaye Dione a remercié la communauté mandingue pour son accueil exceptionnel. Après avoir apporté un soutien moral et financier aux sept entités visitées, il s'est engagé à porter leurs préoccupations devant les autorités.



« En tant que parlementaire, je m’engage à rapporter fidèlement vos doléances. Mieux encore, nous travaillons sur un projet de loi pour protéger davantage ce riche patrimoine culturel qui fait la fierté du Sénégal », a déclaré le secrétaire général de l'AFP.



Un geste symbolique et politique

Cette visite, ponctuée d'un discours d'engagement, envoie un signal fort. Elle confirme la volonté de l'élu de défendre la culture mandingue et de renforcer la place du Kankourang, non seulement dans la commune de Mbour, mais aussi dans l'agenda national.