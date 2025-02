Mboro accueille le premier Parlement des Enfants pour l’Eau

Un événement inédit s'est tenu en février 2025 à Mboro, à une centaine de kilomètres à l'est de Dakar : le Parlement des Enfants pour l’Eau. Cette initiative vise à sensibiliser la jeune génération aux enjeux de la gestion de l’eau, aux défis liés au changement climatique et à la préservation de cette ressource essentielle.





Un projet éducatif et interactif

Ce parlement, organisé par l’Association pour le Développement durable, l’Éducation et la Formation (ADEF Sénégal) avec le soutien de pS-Eau et de la Plateforme locale de l’eau de Darou Khoudoss Mboro, a réuni quatre écoles élémentaires pour deux sessions de débats tenues les 8 et 15 février.



Les élèves ont participé à des compétitions sous forme de débats sur deux thèmes clés : L’hygiène de base et les bonnes pratiques en matière d’eau et d’assainissement, mais également la gestion durable de la ressource en eau. L’objectif est de favoriser une meilleure prise de conscience et d’encourager les jeunes à proposer des solutions pour améliorer l’hygiène et préserver l’eau dans leurs établissements scolaires.





L’École Samba Khary FALL remporte le "Sacre de l’eau"

Lors des demi-finales du 8 février, les écoles Samba Khary FALL et Cité 2000 ont éliminé Keur Magor et Diamaguène, accédant ainsi à la finale qui s’est tenue au Lycée Taiba-ICS de Mboro.



Score final : 75 à 40 en faveur de Samba Khary FALL, qui remporte cette première édition.



Le public, impressionné par la qualité des débats, a répondu massivement présent pour soutenir les jeunes participants.





Vers une pérennisation du projet

Selon Babacar Kébé, président de l’ADEF Sénégal, cette initiative a montré l'importance d'éduquer les enfants aux enjeux de l'eau et de l'hygiène dès leur plus jeune âge. Il souligne que le projet pourrait être institutionnalisé et organisé chaque année à Mboro avec le soutien du pS-Eau.



De son côté, Médoune Loum, président de la Plateforme locale de l’eau Darou Khoudoss, envisage une extension du Parlement des Enfants à d’autres communes comme Darou Khoudoss et aux collèges (CEM) afin d’amplifier l’impact de cette sensibilisation.





Un projet prometteur soutenu par les partenaires

Présent lors de l’événement, Sylvain Corteda, chargé de mission du PS-Eau, a salué l’implication des élèves et des encadrants : « Ce que nous avons vu nous donne envie de poursuivre l’initiative et de l’étendre à d’autres écoles », a-t-il déclaré.



Grâce à cet engagement collectif, le Parlement des Enfants pour l’Eau pourrait devenir un rendez-vous annuel incontournable pour sensibiliser et éduquer les jeunes à la préservation de cette ressource vitale.