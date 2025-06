Mbaye Dione évalue la situation économique du pays : "Tous les secteurs sont à l’arrêt… ces gens ont besoin d’être aidés"

Lors de la célébration des 26 ans de l'Alliance des Forces de Progrès (AFP), le secrétaire général du parti, Mbaye Dione, a dressé un tableau préoccupant de la situation économique du Sénégal. S'exprimant sur le thème "Situation économique et financière actuelle du Sénégal : Responsabilités et propositions de solutions", Mbaye Dione, qui a annoncé les interventions des conférenciers Souleymane Astou Diagne et Mor Gassama, a estimé que le pays présentait "des signes de difficultés dans tous les secteurs" depuis l'arrivée de la 3e alternance.



Une économie enrayée et une diplomatie chancelante

Selon Mbaye Dione, la situation économique et financière est "très préoccupante". Il a mis en avant l'impact du débat sur la dette, qui a entraîné "un arrêt des financements de nombreux bailleurs extérieurs, dont le FMI principalement, et un recours à des financements à court terme pour assurer juste les dépenses." Il a déploré qu'"aucun projet majeur d’investissement n’est lancé par ce régime au moment où le secteur primaire est en agonie".



Évoquant également la diplomatie, il a jugé que ce secteur "bat de l'aile avec une cascade d’échecs de candidats sénégalais à des postes de responsabilités internationales et une confusion de rôles entre le Premier Ministre et le Président de la République du Sénégal qui est le dépositaire de la politique diplomatique et des relations internationales du pays".



Tensions sociales et recul démocratique

Le front social est également "en ébullition", a ajouté le député, avec "des milliers de licenciements dans les secteurs publics et privés à cause de l’arrêt, dans tout le pays, de l’essentiel des chantiers du BTP".



Abordant enfin la question de la démocratie et de l’État de Droit, Mbaye Dione a estimé qu'il y a "un recul à ce niveau avec des arrestations arbitraires de citoyens sénégalais et une chasse aux dignitaires de l'ancien régime sur fond de reddition des comptes". Selon lui, cela soulève la question du respect des libertés individuelles et collectives, un principe fondamental défendu par Moustapha Niasse, qui insistait sur l'importance de l'État de droit et d'une justice équitable. Mbaye Dione a rappelé que "la mise en garde contre la 'patrimonialisation de l'État' et la 'recherche effrénée de prébendes' conserve toute sa pertinence face aux risques de dérives dans la 'reddition des comptes'".



Le secrétaire général de l'AFP a conclu en jugeant que le choix du thème de la conférence pour cette commémoration des 26 ans de parcours politique de l’AFP "trouve sa pertinence dans l’urgence de poser le débat sur les véritables questions qui préoccupent les Sénégalais d’ici et d'ailleurs". Il a terminé en estimant qu'au regard de ce qui précède, "des solutions doivent être laissées à l’appréciation des tenants du pouvoir."