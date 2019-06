Matchs amicaux Sénégal - Nigeria dimanche 16 et lundi 17 juin : Ce sera finalement une double confrontation à huis clos

Lions et Super Eagles vont se croiser à deux reprises, dimanche 16 et le lendemain lundi 17 juin, en amical, à Ismaïlia (Égypte), dans le cadre de la préparation, en vue de la CAN 2019.