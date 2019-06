Match d’Ouverture de la CAN 2019 : L'Égypte réussit son entrée contre le Zimbabwe (1-0)

Les coéquipiers de Mohamed Salah ont assuré l’essentiel contre les joueurs du Zimbabwe, ce 21 juin, lors de la toute première journée de cette CAN 2019 en Égypte.

Débuter une compétition chez soi n'est pas forcément chose aisée et les Égyptiens le savaient. Avec la pression d'un stade totalement acquis à la cause des Pharaons, les Égyptiens débutaient parfaitement la rencontre. Une première période dominée qui sera finalement récompensée par un but de Mahmoud Hassan, plus connu sous le nom de Trézéguet à la 42e minute sur une passe de Ayman Ashraf.

Visiblement usé par sa longue saison, Salah n’a pas eu la réussite qu’on lui connait habituellement avec plusieurs occasions au pied ratées. Tout au long du match, l’attaquant de Liverpool, non moins coéquipier de Sadio Mané en club, a tenté désespérément de marquer son premier but de la compétition, en vain.

La seconde période a été, plus ou moins, faible en intensité pour les deux équipes avec une gestion flagrante du score de la part des pharaons qui augure une courte victoire, mais belle et ô combien importante pour le pays hôte.