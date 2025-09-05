Match Sénégal vs Soudan : Le Stade Abdoulaye Wade paralysé par un embouteillage monstre !

À peine la fièvre du Gamou retombée, Dakar replonge dans un calvaire routier historique. Des milliers de supporters en route vers le Stade Abdoulaye Wade pour le choc Sénégal vs Soudan sont piégés dans un embouteillage monstre qui s’étire le long de l’autoroute à péage. Entre fatigue post-fête religieuse et impatience footballistique, la capitale étouffe sous le poids d’un flux incontrôlable de véhicules, transformant l’accès au temple du football en véritable chemin de croix. Un avant-goût électrique d’une soirée où la passion risque d’exploser autant dans les tribunes que sur l’asphalte brûlant de Diamniadio.