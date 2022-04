Marche du COLICOD : les forces de l’ordre présentes, les manifestants absents

Le préfet de Dakar a interdit la manifestation que devait organiser le collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne qui devait se tenir ce mercredi de 09h à 14h. Le trajet avait aussi été défini par les activistes, mouvements de la société civile (Y’en a Marre, FRAPP France dégage, Africa First etc.…) et aussi des guides religieux favorables à la cause que défendait Cheikh Oumar Diagne dans And Sàmm Jikko Yi.Ce matin, un fort dispositif sécuritaire est déjà en place devant la grande porte de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar où la manifestation devait démarrer pour prendre fin à Rebeuss où est retenu le membre d’And Sam Jikko Yi.Actuellement, aucune présence des manifestants n’est encore notée, même si les forces de l’ordre se sont déjà installées dans les coins et recoins autour de l’université.Par ailleurs, l’itinéraire prévu est déjà jalonné par les éléments du Groupement mobile d’intervention. Les manifestants avaient promis de marcher avec ou sans l’adéquation du préfet.