Manifestations de juin : Les chefs d’entreprise chiffrent leurs pertes, étalent leurs craintes et tirent la sonnette d’alarme.

À l'occasion de la rencontre organisée ce Mardi 13 Juin dans les locaux du CNP par son bureau exécutif, les acteurs des entreprises impactées et ayant subi de graves préjudices (Banque, pétrole, télécommunication et numérique et grande distribution) lors des troubles du 01 au 03 Juin dernier, ont fait le point de ces destructions.



En tout, ce sont des centaines de milliards partis en fumée. Ce sont 7 magasins Auchan qui ont été attaqués et vandalisés et dont les dégâts sont estimés à des milliards de Fcfa, engendrant 300 collaborateurs qui vont partir en chômage technique selon le Dg de la vente d'Auchan au Sénégal, Momar Seyni Lo qui regrette ces comportements inqualifiables : "aujourd'hui je pense que nos magasins qui sont attaqués, c'est plus vers la banlieue. Nous avons voulu dématérialiser le secteur de la grande distribution en offrant à la banlieue tout ce qu'on cherchait dans les grandes villes. Et c'est dommage, parce que les 7 magasins qui ont été attaqués l'ont été au niveau de la Banlieue", a-t-il relevé.



Pour Coura Sène, directrice générale de Wave mobile, ces manifestations ont beaucoup impacté le service financier basé sur le téléphone mobile. "Nous avons constaté une baisse de 40% d'utilisation aussi bien le Dimanche que le Lundi. Et au-delà des utilisateurs simples ça impacte nos partenaires business qui comptent sur le paiement Wave", a-t-elle renseigné en précisant qu'au-delà des effets économiques importants sur Wave et sur l'ensemble sur l'environnement de Wave, cette baisse significative se traduit aussi par des effets sociaux tout aussi graves. "Les sénégalais pour qui l'aide venant de leurs proches de la diaspora est essentielle pour vivre décemment a été coupée. Les personnes et les ménages les plus fragiles, à savoir ceux qui gagnent leur revenus de leur substance journalière avant de le partager avec leurs familles par mobile money, ont été aussi fortement impacté", a expliqué Madame Coura Sène en soulignant que c'est plus 7 millions de clients qui ont été impactés par ces troubles et ces coupures internet.



Toujours selon elle, "pour la suspension de la collecte de fonds par voix de communication électronique à l'encontre d'un média de la place (suite à une sanction qui frappe ce média), nous avons reçu une réquisition du ministre de la communication des télécommunications et de l'économie numérique visant à la suspendre. C'est un cas que nous voulons porter à l'attention de M. Antoine Ngom, le président de notre groupement, mais aussi à l'endroit de M. Baïdy Agne pour relever le risque du caractère réputationnel sur l'activité globale avec un appel au boycott", a conclu Coura Sène, Dg Wave mobile.