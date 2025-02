Mali: des rebelles du nord disent avoir abattu un hélicoptère de l’armée, qui ne confirme pas

Des rebelles indépendantistes du nord du Mali ont affirmé mercredi à l’AFP avoir abattu la veille avec leurs drones un hélicoptère de l’armée, qui n’a pas confirmé.



"Les combattants du Front de libération de l'Azawad (FLA) ont fait tomber un hélicoptère de l’armée malienne à Tessalit" dans la région de Kidal, a déclaré à l’AFP Mohamed Elmaouloud Ramadane, porte-parole de ce groupe à dominante touareg qui revendique l'indépendance dans le nord du pays.



L'AFP n'a pas pu confirmer cette affirmation de source indépendante.



Dans un communiqué publié mardi soir, l’état-major de l’armée malienne a indiqué de son côté que mardi, "un drone terroriste a été intercepté et récupéré" alors qu'il "tentait d’observer un hélicoptère" de l'armée en transit "dans la zone aéroportuaire de Tessalit".



"L’hélicoptère a été ravitaillé, a décollé et a rejoint sa base," poursuit le même communiqué sans mentionner qu'un appareil a été abattu.



Le communiqué de l’armée est "un tissu de mensonges", a rétorqué le porte-parole du FLA. "Nous avons bien abattu l’hélicoptère de l’armée avec nos drones", a-t-il martelé.



Défaits en novembre 2023 dans la ville de Kidal par l’armée malienne fortement appuyée par des mercenaires russes, les rebelles maliens se sont repliés plus au nord, vers la frontière algérienne, d’où ils ont mené fin juillet 2024 une attaque tuant des dizaines de soldats maliens et combattants du groupe paramilitaire russe Wagner.



Un responsable du renseignement militaire ukrainien, Andriï Ioussov, avait sous-entendu que Kiev avait fourni des informations aux rebelles pour qu'ils puissent mener cette attaque. L’Ukraine avait en revanche démenti avoir fourni des drones aux rebelles touareg, comme l'ont affirmé plusieurs médias.



Le groupe séparatiste du Front de libération de l'Azawad (FLA) qui a revendiqué l'attaque a été créé en décembre par la fusion de plusieurs groupes à dominante touareg qui revendiquent le territoire de l'Azawad dans le nord du Mali.



La junte au Mali a rompu depuis 2022 l'alliance ancienne avec la France et ses partenaires européens, pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie.