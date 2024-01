Maîtrise des données économiques : Sénégal Numérique SA digitalise le secteur informel

Digitaliser le secteur de l’artisanat et affiner la maîtrise des données, notamment sur l’informel, est l’objectif primordial dudit ministère et Sénégal Numérique SA. Tel est donc l’objectif de la signature d’une convention qui a fait l’objet de plusieurs démarches de la part des signataires. Les deux entités selon la circulaire qui nous est envoyée, sont conscientes du poids du secteur informel (60%) dans l’économie du pays.





Et pour réinventer ce secteur, la digitalisation des produits artisanaux constitue une exigence économique pour la maîtrise des données dans le domaine. Ainsi, le MATSI disposera d’un levier important d’accompagnement, d’aide et d’orientation basé sur le numérique.



Sénégal Numérique SA, dans sa politique de moderniser les instances de l’État et les activités de revenu économique explique que « cette place particulièrement stratégique que le Chef de l’État accorde à ce secteur est d’autant justifiée que dans un pays où un jeune sur trois n’a pas d’emploi et deux sur trois n’ont pas de qualification technique, l’artisanat est perçu comme la solution au problème du chômage », a renchéri Cheikh Bakhoum, Directeur général de Sénégal Numérique qui a par ailleurs remercié les différents responsables de ce ministère pour leur engagement et leur disponibilité.





Selon le Ministre de l’artisanat et de la transformation du secteur informel, Biram Faye, « Sénégal Numérique SA a réalisé 6000 km de fibre optique et 46 Espaces Services Sé⁸négal présents dans tous les départements du pays. Ces espaces peuvent nous servir dans le cadre de l’exécution de la mission qui est la nôtre dans le domaine de l’artisanat et de la transformation du secteur informel. Un secteur très stratégique qui concerne 78% de la population active avec une contribution à hauteur de 6.000 milliards à l’économie nationale et une participation à hauteur de 42 % dans le produit intérieur brut », dit-il.