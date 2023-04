Mairie de Kaolack: Les graves révélations des conseillers municipaux portant sur un projet de virements de crédits...

Des conseillers municipaux appartenant à des formations politiques différentes dont le Pastef et la coalition Benno Bokk Yakaar ont fait face à la presse hier soir pour déplorer un projet de virements de crédits, d'autorisations de recettes et de dépenses du fonds de dotation de la décentralisation et du fonds d'équipements des Collectivités territoriales; ainsi que d'autorisation de recrutement par voie de contrats d'agents municipaux etc.



Ce, suite au renvoi de cette session ordinaire dû, selon eux, " à des vices de procédures relatifs notamment à la non convocation de certains adjoints au maire en réunion de bureau municipal pour statuer en amont sur les différents points de l'ordre du jour", a signalé l'adjoint au maire, Abdou Lahat Diouf.



Pour les virements de crédits, ces derniers se sont opposés à certaines dépenses en vue dont celles relatives à l'approvisionnement en denrées et le bon fonctionnement des boutiques d'un projet dédié aux financements des femmes(PROFEM). Selon eux, le refus catégorique de ne pas pouvoir voter, réside dans le fait que " la municipalité n'a pas pour vocation de financer des activités lucratives". Il y a également un autre virement de crédits portant sur la location de matériel de terrassement et engins divers.



La liste des dépenses étant loin d'être exhaustive. Face à la presse, les conseillers de demander une utilisation rationnelle des ressources financières de Kaolack afin de s'attaquer aux projets les plus urgents.



Concernant, les 50 millions destinés aux grands travaux de la Fayda Tidjaniyya, ledit collectif dit être en phase avec ce projet mais demande à ce que ce point ne soit pas intégré dans les différents autres points susnommés...