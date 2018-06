MATAR SARR ( Coordinateur Feder- Mbacké ) : ' La vocation première d'un syndicaliste n'est pas d'aller en grève '

Outiller élèves et enseignants dans plusieurs domaines dont celui de la culture au cours de séances de travail au quartier Palène de Mbacké, voilà à quoi a appelé, cette semaine, Matar Sarr, le coordonnateur de la FEDER.

Le syndicaliste et leader de la SNTS/Fc a profité de l'occasion pour rappeler que la vocation première d'un syndicaliste n'est point de faire la promotion des grèves, mais de s'évertuer à les éviter pour améliorer la qualité des services proposés par le travailleur. Ainsi invitera-t-il ses collègues à privilégier le dialogue et le port de brassards rouges en période de revendications en lieu et place des grèves qui n'ont jamais été vraiment décisives.



'' Nous avons souhaité lancer un appel à la jeunesse Sénégalaise afin qu'elle épouse davantage l'acte citoyen et l'acte républicain. Nous ne sommes pas toujours des revendicateurs, des grévistes. Il faut désormais que nous mettions de côté les grèves. Nous sommes retournés dans les classes suite à des promesses, alors que nous refusions ces promesses. Il ne faut plus accepter légèrement d'aller en grève sur des coups de tête alors qu'il est possible d'avoir des solutions... ''