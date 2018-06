Lutte contre la criminalité et le terrorisme : les chefs de police de la sous-région se réunissent à Abidjan

Une rencontre d’échange et de partage d’expérience des chefs de police Ouest Africain et de Mauritanien s’est tenue ce lundi à Abidjan pour une « véritable coopération » sous régionale, régionale et internationale dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Cela, dans le cadre du Programme SIPAO financé par l’Union européenne, mis en œuvre par INTERPOL, sous l’égide de la CEDEAO. « Au niveau mondial, chaque système SIPAO sera connecté au Bureau central national (BCN) INTERPOL du pays afin de partager les données nationales autorisées dans le monde entier via le système I-24/7 d’Interpol », selon notre source Abidjan.net.



« Sur la base des résultats obtenus depuis 2012, l’UE a décidé de financer une troisième phase du programme pour cinq années supplémentaires (novembre 2017- novembre 2022) », ajoute notre confrère.