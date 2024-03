Loi d’amnistie : Toussaint Manga met en garde et dénonce "une dérobade des dialogueurs"

Suite à certaines affirmations portant sur la loi d’amnistie circulant récemment, Toussaint Manga, ex-député et membre de l’ex-Pastef, apporte des éclaircissements en retraçant les faits de mars 2021 à février 2024.



« Ce sont les militants du PASTEF qui sont tués par la mafia politico-judiciaire.

Ce sont les militants du PASTEF qui sont amputés ou mutilés par la mafia.

Ce sont les militants du PASTEF qui sont emprisonnés par la mafia.

Ce sont les militants du PASTEF qui sont exilés ou traqués dans la diaspora.

Alors à qui profite cette loi d'AMNISTIE? Certainement pas aux victimes du PASTEF qui continuent de réclamer la justice, mais plutôt à la mafia politico-judiciaire.

Vouloir corréler la loi d'amnistie à une libération du Président Ousmane SONKO et des otages politiques est une dérobade des dialogueurs de Diamniadio pour tenter de légitimer leur forfaiture et discréditer le PASTEF.

Des criminels, des délinquants financiers, des trafiquants et des bandits ont été libérés dans ce pays sans une loi d' amnistie. Pourquoi la libération d'innocents citoyens comme PROS et compagnie doit nécessairement se faire par une loi d'amnistie?