Liste des 23 pour la CAN : Salif Diao « n’aimerait pas être à la place de Aliou Cissé »

Ce vendredi, Aliou Cissé annoncera les 23 Lions qui joueront la Coupe d'Afrique de nations (CAN) 2019 et un certain nombre de réservistes. Le sélectionneur va clarifier la situation en communiquant les noms des joueurs certains d’aller en Égypte. Pour Salif Diao, pas question néanmoins de se substituer à l’actuel coach des Lions, appelé à publier une liste de 23 joueurs. Il n’est pas facile de faire des choix, selon l’ancien international.