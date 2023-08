Libération de Me Babacar Ndiaye: les clarifications du ministre de la justice.

Inculpé pour recel de malfaiteurs, l’avocat de l’opposant Ousmane Sonko, Me Babacar Ndiaye a finalement bénéficié d’une liberté provisoire, a renseigné le ministre de la justice et garde des sceaux, Pr Ismaïla Madior Fall qui faisait face, cet après-midi, à la presse. Il reste cependant sous contrôle judiciaire a confié le ministre.



« Il y a des éléments et des indices graves qui montrent qu’il aurait aidé le sieur Branco à entrer sur le territoire», a précisé l’autorité. Ismaïla Madior Fall qui a par ailleurs renseigné que l’arrestation de la robe noire a été conforme aux règles de l’art contrairement à ce que croit l’ordre des avocats du Sénégal.



« L’arrestation de l’avocat est conforme aux règles de l’art. Le procureur général a informé le bâtonnier de l’ordre des avocats. Il ne s’agit pas d’avoir son avis ou son aval», a dit le ministre pour qui, nul n’est au dessus de la loi y compris les avocats. Il a toutefois invité le bâtonnat à admonester les avocats.