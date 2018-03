Lettre Ouverte à Messieurs Youssou Ndour et Bougane Guéye Dany: Ne prenez pas les sinistrés comme otages dans votre guéguerre de positionnement (par Aminata Ndiaye)

Messieurs,

Le paysage médiatique s’est enrichi avec la libéralisation du secteur des médias pour le grand salut de toute la population. Ainsi, de la création du groupe Sud communication jusqu’à nos jours, nous assistons de plus en plus à la naissance de groupes de presses variées diversement appréciées par l’auditorat sénégalais. Mais aujourd’hui, il est incontestable que nul ne saurait parler de médias sans citer en tête les groupes Futurs et Dmédias. Vos groupes ne sont pas les premiers à voir le jour mais ont eu le privilège et le mérite de se hisser au sommet en coiffant au poteau leurs principaux concurrents. Ceci est votre mérite à tous les deux et je vous tire un grand chapeau car vous avez appris aux jeunes sénégalais qu’il suffit juste d’y croire pour pouvoir.

Cependant, permettez-moi chers messieurs de crier mon ras le bol face à votre façon irresponsable de mener la concurrence. Etre appréciés par la plupart des sénégalais ne vous suffit plus, vos importants chiffres d’affaires ne vous satisfont point et votre rage de vous écraser mutuellement est en train de nous déranger. A force de vouloir vous surclasser vaille que vaille, vous êtes en train de laisser en rade votre professionnalisme et votre sens de l’éthique. Vous rivalisez sur tout. Même style, mêmes programmes, mêmes profils de journalistes et j’en passe. Vous ne créez plus par ce que vous n’en avez plus le temps. Chaqu’un essaie d’être plus rapide que l’autre pour se glorifier et lancer des messages codés à l’autre. Vous vous copiez sur tout.

Tout ceci à quel fin ?

Ce qui me met le plus hors de moi, c’est la façon dont vous êtes en train d’utiliser la souffrance des sinistrés pour montrer votre puissance. Chaque groupe crée son téléthon et veut glaner le maximum d’argent pour montrer qu’il a plus de fans, plus d’argent et plus de prestige. Je ne doute guère que vous remettrai cet argent à qui de droit mais la manière de mener cette solidarité me rend sidérée. Vous profitez d’une situation pour déplacer votre guéguerre ailleurs et y impliquer les sénégalais. Voila ce que je trouve Inacceptable et inconcevable.

Mes chers messieurs, avec tout le respect que j’ai pour vous et votre personnel, je me permets de vous dire STOP. Soyez les meilleurs mais dans la dignité, l’éthique et la déontologie, soyez les meilleurs dans le professionnalisme et l’humanité.

Nous avons besoin de programmes qui aident au développement et à l’Education des sénégalais, nous avons besoin d’être informé à temps, juste et vrai mais surtout que vous respectiez notre choix de vouloir lire, écouter et regarder les programme du groupe de notre choix.

Stop à la concurrence déloyale, stop à la guéguerre et surtout ne profitez pas de notre galère et de notre sinistre.