Les forces du CNT libyen sont entrées dans Syrte.

Les forces armées du Conseil national de transition (CNT) à Misrata ont affirmé jeudi que leurs combattants étaient entrés dans Syrte, un des derniers bastions des partisans de Mouammar Kadhafi.



"Nos révolutionnaires sont entrés à Syrte aujourd'hui (jeudi) par trois axes principaux", a affirmé dans un communiqué le Conseil militaire de Misrata, la grande ville rebelle située au nord-ouest de Syrte. "Il y a encore de la résistance mais nos combattants pourront la surmonter", a pour sa part déclaré à l'AFP Fathi Bachaga, un porte-parole militaire, ajoutant: "Ils nous attaquent avec des mortiers de 40 et 43 mm et toutes sortes d'armes". Selon lui, un combattant pro-CNT est mort et cinq autres ont été blessés lors de cette offensive. Dans un communiqué, le Conseil militaire a ensuite affirmé que "les révolutionnaires de Misrata avaient atteint le centre-ville de Syrte".



Il a précisé qu'ils "contrôlaient désormais les entrées à la ville et commençaient à passer au peigne fin" le secteur pour débusquer les soldats pro-Kadhafi. Les forces venues du sud ont aussi entouré une base aéroportuaire, dont elles devaient encore prendre le contrôle, selon M. Bachaga. Syrte, à 360 km à l'est de Tripoli et région natale du dirigeant en fuite, est un des derniers bastions qui échappent au contrôle des nouvelles autorités libyennes. Jeudi matin, plusieurs centaines de pick-up surmontés d'armes lourdes étaient partis de Misrata, se dirigeant vers l'est en longeant la côte. Au carrefour d'Abou Qarin, le convoi, composé de 900 véhicules selon le Conseil militaire de Misrata, s'était divisé pour encercler Syrte sur trois fronts.



Une partie du convoi a pris la route côtière vers Syrte, une autre une route serpentant à travers le désert, tandis qu'un troisième s'est enfoncé plus profondément vers le Sud après avoir subi des tirs nourris à Wadi Bey. Alors qu'ils avançaient lentement vers l'est, une journaliste de l'AFP a reçu des informations, non confirmées, évoquant des frappes de l'Otan sur un convoi de véhicules pro-Kadhafi roulant vers le sud, à environ 50 km de Syrte. Depuis l'expiration il y a six jours de l'ultimatum lancé par le CNT aux pro-Kadhafi dans cette ville pour déposer les armes, troupes et armements s'étaient massés sur la route côtière en vue d'une offensive, tandis que les avions de l'Otan poursuivaient leurs frappes. Dans son dernier message mercredi soir, le colonel Mouammar Kadhafi a accusé l'Otan de "terrorisme et de destructions indescriptibles à Syrte", selon la chaîne Arraï basée en Syrie qui diffuse régulièrement ses messages.



Son porte-parole Moussa Ibrahim a lui accusé sur la même chaîne les combattants du CNT d'"affamer des régions entières pour les obliger à se rendre", dans une allusion aux bastions pro-Kadhafi, citant en particulier Syrte et Bani Walid. (afp)