Les combattants pro-CNT sont entrés dans Bani Walid

Les combattants du Conseil national de transition (CNT) sont entrés dimanche dans la ville de Bani Walid, un des derniers bastions du dirigeant déchu Mouammar Kadhafi, selon des commandants du CNT.



Nous avons attaqué ce matin depuis le sud-ouest. Nos hommes se trouvaient à l'intérieur de la ville dans l'après-midi. Mais il y a toujours une grande résistance de la part des pro-Kadhafi, a déclaré à l'AFP Jamal Salem, un des commandants pro-CNT.



M. Salem a affirmé que les forces du nouveau régime n'ont pas reculé mais il n'était pas en mesure en début de soirée de préciser où étaient postés exactement les combattants pro-CNT.



Abdallah Khenchil, un responsable du CNT, a indiqué de son côté à une télévision libyenne, Libya Al-Ahrar, que les combattants sont arrivés jusqu'au centre de Bani Walid, à 170 km à l'est de Tripoli. Mais il n'était pas possible dans l'immédiat de vérifier ces informations de source indépendante.



Les forces du CNT qui assiégeaient l'oasis de Bani Walid, ont lancé dimanche une nouvelle offensive sur la ville, où les combats avaient été suspendus il y a une semaine, selon des commandants.



Nous avons repris les combats et nous avons avancé du côté du front nord comme celui du sud, a indiqué à l'AFP Moussa Younès, chef des forces du CNT à Bani Walid.



Les combattants du CNT ont attaqué à l'artillerie lourde, mais se sont heurtés à une féroce résistance des forces loyalistes. Au moins trois combattants ont été tués, a annoncé un commandant de combattants venus de la ville de Zawiyah, dont les forces sont postées au sud de la ville de Bani Walid.



Trois de mes camarades ont été tués par des tireurs embusqués, deux venaient de Zawiyah et un autre de Homs, dans la région de Misrata, a-t-il précisé.



Dimanche dernier, les forces du nouveau régime ont payé cher un énorme cafouillage: faute de coordination entre des brigades venues des quatre coins de l'ouest libyen, ils ont dû abandonner l'aéroport de Bani Walid qu'ils venaient de prendre, tout en enregistrant 17 morts et plus de 80 blessés.



Depuis, les combats sont suspendus, le temps de mettre de l'ordre dans les rangs.



( AFP )