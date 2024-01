Les boulangers campent toujours sur leur position

La fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) ne compte pas reculer d’un iota sur sa position d’aller en grève le 15 janvier prochain. Selon le président de la fédération des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye, la balle est dans le camp du gouvernement. « Il y a deux décisions qui vont s’offrir à nous dans les jours à venir mais si on suspend cette grève, on tirera toutes les conséquences par rapport aux échéances qui vont venir et avant le 15 janvier, nous allons aller en grève et de toute façon, c’est en cours actuellement et quel que soit alpha, nous avons compris la demande des consommateurs. Nous avons demandé un délai supplémentaire parce qu’ils vont aller voir les autres autorités pour qu’on s’assoit autour d’une table pour trouver une solution », souligne -t-il sur les ondes de la RFM.



Néanmoins, les négociations déjà entamées le 02 janvier dernier avec une délégation des associations de défense sont une lueur d’espoir pour Seydina Mame Alassane Sow, représentant des jeunes consommateurs du Sénégal. « Nous avons l’espoir parce qu’il y a le cadre et les outils qui nous permettent de poursuivre les concertations au sein de notre ministère de tutelle qui est le ministère du Commerce à savoir le conseil national de la consommation. Il y a aussi un comité national technique du secteur de la boulangerie qui, en son sein, veille sur la réglementation du secteur », soutient-il.