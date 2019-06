Les Lions se sont entraînés pour la première fois avec le ballon officiel de la CAN 2019

A l’entraînement, le Lions ont tapé pour la première fois sur le ballon qui sera utilisé durant l'épreuve. Présentant des touches rouges et noir sur fond blanc, le cuir pèse environs 435 grammes. Sadio Mané et ses partenaires l’ont testé, avant le footing au petit trot.



A l’échauffement, ils ont beaucoup communiqué sur l’objet qui roulera sur les pelouses égyptiennes. Salif Sané, notamment, y est allé de son petit conseil tactique. Le ballon dessiné par la marque Umbro a fait plus parler de lui pour sa « qualité » ou sa « technologie » que pour ses « problèmes » avec les gardiens. Il est peaufiné avec 14 panneaux, afin d’offrir une plus grande surface de frappe.



Les 24 équipes s’affronteront donc à l’aide de la « Neo Pro ball ». Il été pensé pour lui donner une meilleure visibilité sur le terrain et les téléviseurs. Le design est inspiré avec des couleurs du drapeau du pays organisateur, l’Egypte.