Les Lions au grand complet à l'entraînement à deux jours de la finale, le retour de Edouard Mendy annoncé

A 48 heures de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 contre l’Algérie (vendredi 19h00GMT), l’équipe du Sénégal a effectué son avant-dernier entraînement du tournoi, ce mercredi, sur un terrain annexe situé à quelques centaines de mètres du Stade du 30 Juin. L’ensemble des 22 Lions présents a participé à la séance ouverte à la presse durant les 15 premières minutes.

Blessé au genou depuis le 27 juin dernier, lors du match comptant pour la deuxième journée du groupe C contre l’Algérie, Alfred Ndiaye semble revenir en jambes. Il a bien tenu sa place pendant la séance d’entraînement, ce mercredi.

Répartis en deux groupes, les 20 joueurs de champ, entre sourires et concentration, ont notamment effectué des courses et des jonglages, sous l’œil attentif de Aliou Cissé et son adjoint Regis Baugard, tandis que les deux gardiens, Abdoulaye Diallo et Alfred Gomis, ont travaillé avec leur coach Tony Silva.