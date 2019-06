Lendemain de match : Les titulaires de Sénégal-Tanzanie (2-0) préservés, entraînement pour les « coiffeurs »

Les joueurs de l’équipe nationale ont connu une journée classique de lendemain de victoire face à la Tanzanie (2-0). Avec une seule priorité : une récupération maximale. Si les onze titulaires contre les Taifas Stars sont restés au camp de base à l’hôtel Tiba Rose, pour y effectuer des soins et leur récupération, ceux qui n’ont pas ou peu joué dimanche ont pris part à l’entraînement de lendemain de match, sous la chaleur estivale qui prévaut en Égypte ces derniers jours.

L'encadrement de l'équipe nationale s'est donc appuyé sur Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis, Alfred Ndiaye, Moussa Konaté, Pape Abdou Cissé, Saliou Ciss, Sadio Mané, Henri Saivet, Mbaye Diagne, Sada Thioub et Lamine Gassama, pour l'entrainement du jour. Le tout dans une ambiance souriante et décontractée.



Le « banc » ne s'était pas déplacé pour rien au centre d’entrainement de l’Air de défense aérienne jouxtant le Stade du 30 Juin. Entre travail physique et endurance, les « coiffeurs » ont effectué une opposition à cinq contre cinq sur un quart de terrain. Sada Thioub, Moussa Konaté, Pape Abdou Cissé et Alfred Ndiaye ont alterné la chasuble de joker.