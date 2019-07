Lendemain de demi-finale : Un entraînement à... sept pour les Lions.

C'est sans aucun doute l'un des entraînements les plus légers, et qui a mobilisé le moins de joueurs, depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations. La séance de lendemain de victoire en demi-finales de la CAN 2019 a concerné... sept joueurs remplaçants de Sénégal-Tunisie (1-0). Les titulaires et autres « coiffeurs », qui ont joué plus de 30 minutes, ont été laissés au repos.



Peu ou pas utilisés lors de ce match gagné au bout des prolongations, les sept hommes se sont contentés de trottiner, d’abord, avant de toucher au ballon. L’entraînement s’est poursuivi avec une session de concertation du ballon où le Barcelonais Moussa Wagué a, par séquences, régalé. Une petite opposition, trois contre trois, sur une moitié de terrain a mis fin à l’entraînement.



Les Lions s'entraîneront ce mardi après-midi à huis clos (15 minutes ouvertes à la presse). Le sélectionneur Aliou Cissé mobilisera, sans doute, un maximum de joueurs lors de cette séance à trois jours de la finale de la CAN 2019. Même si quelques joueurs, touchés légèrement face à la Tunisie (1-0), devraient être préservés pour l’entraînement collectif de demain. Kalidou Koulibaly est le seul absent certain de la finale pour cause de suspension.